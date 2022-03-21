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噁心酸菜節目效應 湖南華容縣所有醬菜廠停工

2022/3/21 15:14
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（中央社台北21日電）中國央視節目稍早前曝光湖南省華容縣「土坑酸菜」的食品問題，影響縣內整個醬醃菜行業，陸媒報導，節目播出後全縣醬菜廠需停工整頓，國家專項調查組和省級調查組已經進駐進行排查。

中國中央電視台節目15日曝光「土坑酸菜」嘔心生產內幕，湖南插旗菜業有限公司的生產過程中，工人們有的穿著拖鞋、有的光著腳踩在酸菜上，有的甚至一邊抽菸一邊工作，抽完的菸頭就直接扔到酸菜上。

除了湖南插旗菜業，節目還點名岳陽市君山區等5家醬菜廠企業。

新京報今天報導，15日晚華容縣有關部門已對插旗菜業等企業立案調查，並對全縣醬醃菜行業開展地毯式排查。

湖南省市場監管局16日也發布消息稱，連夜對岳陽市君山區和華容縣涉事企業執法檢查，所有原料、半成品以及成品全部就地封存，責令停產停業，控制相關人員，並召回已外銷的產品。

湖南省紀委監委會與湖南省市場監管局成立了「土坑酸菜」事件調查處置督導組，全面調查違法問題。華容縣及岳陽市君山區多名官員被停職或免職。

報導指出，華容縣政府網站介紹，該縣是中國最大的芥菜生產區，全縣蔬菜加工企業有39家。

新京報記者17日以消費者身分向華容縣一家菜業公司查詢，工作人員回應稱，工廠15日開始不能生產，目前全縣的酸菜生產工廠已停產，等待進一步整改，酸菜類產品暫時不能售賣。

華容縣一名政府官員18日表示，目前全縣32家相關企業均需停工整改，國家專項調查組和省級調查組已經進駐，正在對各家企業的產品進行抽檢，統一發布抽檢結果。

官員表示，此次事件重創全縣的芥菜種植及醃製產業，出口也受影響，造成很大經濟損失。

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報導指出，「土坑酸菜」事件曝光後，各品牌紛紛發表聲明，欲與涉事企業撇清關係；多家電商平台、線下商超也下架老壇酸菜方便麵等相關產品。

這次行業「地震」的同時，當地淵源已久的土坑醃製工藝也陷入爭議。有業內人士表示，土坑醃製是當地一種傳統工藝，不能對其簡單否定；也有聲音說，「傳統工藝」不能成為食品安全問題的擋箭牌；還有觀點認為應當將傳統手法與現代工藝有機結合。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110321

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