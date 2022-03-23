恆大：境外負債逾6千億台幣 擬7月底提債務重組

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（中央社記者張淑伶上海23日電）中國恆大集團昨天晚間召開全球投資者電話會議，執行董事肖恩表示，力爭在7月底提出債務重組方案；初步梳理，恆大境外直接債務折合約227億美元（約合新台幣6480億元）。

中國網財經今天報導，中國恆大集團執行董事肖恩在會上表示，1月26日召開第一次債權人電話會議以來，公司不遺餘力穩定生產運營，在努力復工、復產、保交樓的基礎上，重點評估財務情況，力爭在7月底提出債務重組方案。

據肖恩披露的數據，初步梳理，恆大境外直接債務折合約227億美元，包括：中國恆大發行的142億美元境外債券，天基控股子公司景程公司發行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其他境外債務33億美元。

除此之外，還有中國恆大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務的情況。對此，正進一步梳理匯總有關具體信息。

截至3月22日，恆大和中介團隊通過線上平台已和89家境外債券機構以及個人債權人取得溝通、聽取意見。報導說，目前恆大在境內的債務總體保持穩定。

對於紓困方式，恆大方面表示，正在努力接洽第三方投資者，推進恆大物業和恆大汽車的重組及戰略投資者引進工作，以實現各方利益最大化。後續，恆大將根據工作情況，按照香港聯交所要求，及時披露重大進展。

21日起，中國恆大、恆大物業、恆大汽車3家在港股上市公司均暫停交易。

中國恆大、恆大物業22日發布公告稱，恆大物業在審核截至2021年12月31日止年度的財務報告過程中，發現恆大物業有約為人民幣134億元的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。（編輯：曹宇帆）1110323