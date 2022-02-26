債務問題下保交樓 中國恆大出售4個項目股權

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（中央社台北26日電）中國恆大集團公告出售4個項目公司股權予光大信託和五礦信託，由信託機構投入資金以保障項目後續開發建設及保交樓。分析指出，恆大集團與兩大信託公司的合作，可助全面復工復產保交樓。

據證券時報26日報導，分析人士認為，中國恆大與兩大信託公司合作，保證了項目正常開發建設、維護了購房者權益，還實現現金回籠，有助全面復工、復產保交樓。這一合作模式，對推動恆大恢復正常經營、化解債務風險、逐步走出困境有積極意義。值得注意的是，光大信託和五礦信託均為央企系信託。

對於與信託合作，中國恆大表示，集團的流動性問題對項目開發和進度造成負面影響，這次與信託機構的合作能保障項目公司的正常營運及項目開發建設，確保項目能夠如期交樓、辦證，維護購房者的合法權益，解決後續開發資金問題，以推動存續項目的復工復產，保障債權人及購房者的合法權益和利益。

中國恆大在25日公告，集團與兩信託機構簽訂合作協議，出售4個項目公司股權予光大信託和五礦信託，信託機構將接管項目公司營運管理，投入資金以保障項目後續開發建設及保交樓。

這份公告顯示，可透過這項合作收回4個項目部分前期投資款約人民幣19.5億元（約新台幣86.3億元），可化解項目涉及債務約70.1億元，收回投資款將用於恆大其他項目保交樓及債務化解工作。

中國恆大集團在2月6日舉行2022年保交樓新年開工動員大會，集團創辦人許家印於會上提出目標，規劃今年要交樓約7000萬平方公尺、60萬間，這相當於恆大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110226