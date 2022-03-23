東航空難現場降雨 搜救工作暫緩

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（中央社台北23日電）陸媒今天報導，受降雨影響，前天（21日）在廣西墜毀的東方航空MU5735航班失事現場搜救工作暫緩。據表示，初步估計搜尋範圍逾2萬平方公尺，而由於現場高低落差很大，造成救援的困難。

綜合官方中央電視台等陸媒報導，東航客機墜毀現場今天凌晨開始下雨，大面積搜救工作暫緩。現場仍有燃油味，後續除了進一步搜尋失聯人員及飛行記錄器，還要進行排水作業。

搜救人員表示，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加了不確定性。

報導說，這起事故發生前，該區域覆蓋著茂密的植被，目前則一片焦黑，土地裸露，有白色斑點。

據表示，要搜尋的範圍初步估算超過2萬平方公尺，並且只是平面的範圍。由於現場高低落差很大，為救援工作造成極大困難。

東航波音737-800NG客機MU5735前天下午自昆明飛往廣州時，在廣西梧州失事墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。

中國官方昨天晚間舉行記者會表示，當前掌握的資訊尚無法對事故原因有清晰判斷，重點仍在搜尋飛行記錄器。據通報，這次事故飛機損毀嚴重，調查難度大。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110323