疫情持續蔓延 中國本土新增5550例

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（中央社台北27日電）據中國衛健委通報，26日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1217例，多數集中在吉林省；另有本土無症狀感染者4333例，以上海的2631例最多。兩類本土病例合計達5550例。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1254例。其中境外輸入病例37例，本土病例1217例。

除了確診病例之外，中國26日新增本土無症狀感染者達4333例，其中上海2631例最多。

據澎湃新聞報導，上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷26日表示，前幾輪篩查發現了多個感染者，接下來將對上海市各個街鎮依據不同風險採取差別化篩查處置，及時發現隱匿感染者，盡快實現社會面動態清零。

26日，中國本土確診病例與本土無症狀感染者，合計達5550例。

另據通報，在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有28萬3395例，其中4萬1804例已出院，死亡7101例。澳門特別行政區82例，其中80例已出院。（編輯：吳柏緯）1110327