上海市分批封控 日商優衣庫43店鋪歇業

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）中國一線城市上海市因COVID-19疫情急速擴大，28日開始分兩批封控，使得企業營運受到打擊。日本平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO）的86家店鋪當中有43家店鋪暫時歇業。

日本讀賣新聞報導，上海浦東28日起開始封城，直接影響到企業的營運。原則上禁止民眾外出、公共運輸全面暫停的措施，造成工廠陸續停工、店鋪歇業。浦東有很多企業的工廠及運輸據點。

讀賣引用路透社等媒體報導指出，美國的電動車大廠特斯拉（Tesla Inc.）的工廠已決定停工4天。預料半導體廠商的出貨情況將受阻。全球貨櫃吞吐量最大的港口上海港雖持續進行從貨船卸貨的作業，但運輸用的卡車無法進港，物流開始出現停滯的情形。

上海市實施封控對日本企業的影響逐漸擴大。截至29日，日本迅銷公司（Fast Retailing）經營的服飾品牌優衣庫（UNIQLO）的86家店鋪當中有43家店鋪暫時歇業。日系的2家航空公司的貨機28日、29日停飛。

上海市28日新增本土確診（包含無症狀）病例再創新高，達4477例。上海市府決定實施兩區封控，第一階段3月28日到4月1日，先封浦東並全民篩檢，公共運輸全暫停，企業居家上班；第二階段4月1日到5日封浦西。

日本貿易振興機構（JETRO）上海事務所表示，封城的時間拖長的話，可能對全球供應鏈造成影響。（編輯：高照芬）1110329