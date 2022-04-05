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香港特首選舉
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香港特首選舉1/15

傳李家超選特首 港媒分析兩大因素

2022/4/5 11:02（4/5 11:16 更新）
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香港政務司司長李家超近日成為選特首的熱門人選。（中新社）
香港政務司司長李家超近日成為選特首的熱門人選。（中新社）
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（中央社台北5日電）香港政務司司長李家超近日成為選特首的熱門人選，李家超是警隊背景，港媒分析，他有兩項優勢，分別是：紀律部隊執行力強，以及無利益集團關係束縛。

根據香港01報導分析，李家超是警隊出生，長年在保安系統工作，2012年加入問責團隊，出任保安局副局長，2017年出任局長，去年6月出任政務司長，統領9個政策局，但主要工作離不開國家安全。

從此背景來看，報導分析，李家超執行力強。香港政府施政，長期被詬病官僚主義、程序掛帥，紀律部隊以執行力強見稱、目標為本，若李家超當選特首，有利加快各項政策的推動，像是解決房屋土地、貧富懸殊等問題，都是當務之急。

第二，李家超另個優勢是與利益集團關係不密切。報導指出，李家超長期在保安系統工作，關係網單一，與其他有財金背景的傳言候選人相比，他與香港商界的關係不緊密，難以成為利益集團的操控對象，因此更有空間去大刀闊斧進行改革。

報導並引述，港澳辦主任夏寶龍去年7月時的講話，指特區管治者要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，李家超背景相信符合這方面的要求。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110405

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