保安局長資歷獲北京信任 港媒：李家超將辭職參選特首

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（中央社記者張謙香港6日電）香港無線電視台報導，政務司司長李家超將在今天辭職，參選香港行政長官（特首）。

截至6日上午9時30分，李家超尚未就辭職參選特首一事表態。

特首參選提名期已於4月3日展開，現任特首林鄭月娥4日以家庭因素為由宣布棄選，結束了近年對其參選連任與否的猜想。

綜合本地媒體報導，目前李家超是唯一獲得北京方面「祝福」的人選。

在林鄭月娥尚未決定是否參選前，李家超已是外界猜測的大熱門人選之一，其他人選包括財政司司長陳茂波和前特首梁振英。

一些分析人士認為，這次李家超參選，帶來一些值得關注的問題，一是李家超並非政務主任出身，一旦當選特首，將打破香港公務員團隊的一些傳統。

政務主任是港府向大學畢業生招聘的中層人才，入職地位和薪酬都較高，會定期調派到不同決策局和部門工作，協助制訂公共政策。

香港所有高層官員大多都是政務主任出身，包括林鄭月娥。在英國殖民時代，由政務主任升任的政府高層官員，被視為科班出身，合乎政務體制。

雖然港府多年前已引入非政務主任出身的問責官員，但有關想法仍然普遍存在於政府體系及民間中。

從2019年「反送中」運動以至近兩年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病），建制派有人開始批評公務員體系，指科班出身的官員過於官僚，無法應對緊急狀況。

科班出身的官員也被質疑是否了解中國國情，以及是否願意全力協助北京當局應對香港局勢。

李家超中學畢業就投考警察，儘管後來完成某些學業，但一開始就不是政務主任出身，一旦出任特首，在某種程度上將會衝擊政府高層官員由政務主任出身的傳統做法。

另外，李家超能夠獲得北京方面「祝福」參選，外界普遍認為，這是因為北京方面信任他，北京方面之所以信任他，是他擔任保安局局長時，強硬應付「反送中」示威者，尤其運動後期演變成為暴亂後，他與時任警務處處長鄧炳強聯手打擊一切違法示威，毫無妥協餘地。

也因此，在「反送中」之後，他和鄧炳強馬上獲得晉升。

有分析指出，雖然港區國安法實施後，香港漸趨穩定，但北京方面仍高度關注西方和海外「港獨」力量的動向，由李家超出任特首，符合北京中央近兩年對解決香港問題的強硬立場。（編輯：李雅雯）1110406