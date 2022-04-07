禁止陸企在台投資媒體 股份外也審視實質影響力

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針對鳳凰衛視被認定為陸資企業一事，大陸委員會發言人邱垂正7日說，若其他媒體涉及股權或人事變動而違反兩岸條例，也將依法查處；而陸資是否具實質影響力亦是審視重點。中央社記者沈朋達攝 111年4月7日

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（中央社記者沈朋達台北7日電）鳳凰衛視事件讓陸資在台投資媒體問題受關注。陸委會發言人邱垂正今天說，若其他媒體涉及股權或人事變動而違反兩岸條例，也將依法查處；而陸資是否具實質影響力亦是審視重點。

大陸委員會發言人邱垂正7日在陸委會例行記者會回應相關問題時，作上述表示。

鳳凰衛視台北站傳將於5月中關站，資遣全數員工。邱垂正說，鳳凰衛視媒體集團2021年歷經股權及人事變動後，整體陸資股權超過4成，經主管機關經濟部審認為陸資企業，在台設立分公司涉違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例 」（兩岸條例）和「大陸地區人民來台投資許可辦法」等規定。

他說，陸委會尊重主管機關權責，也會依現行規定涉及的「實質影響力」判斷。至於「實質影響力」的評斷標準，他說，經濟部投審會將會商相關機關依個案審認，相關情形可詢問投審會。

鳳凰衛視大量的股權被轉移給有中國「文化央企」之稱、中國財政部旗下的紫荊文化（香港）集團，而這是否會讓它進一步被認定為中共官媒？

邱垂正說，對於中資規避法規審查，取巧繞道來台，相關機關都會依法來處理。他也強調，政府目前「都還沒開放中國大陸企業來台投資大眾傳播媒體，更不要說中共官媒」。而媒體的屬性，將由主管機關會同其他部門審認。

至於政府是否會對其他被指有中國背景的媒體做出進一步管制或處理？

邱垂正說，若有相關傳媒事業涉及股權及人事變動，而違反上述法令規定，陸委會將會同主管機關機依法查處。

有媒體詢問，廈門衛視等陸媒疑似在台設置演播室、邀請台籍名嘴連線評論時事，是否違法？

邱垂正說，陸方近期透過多元管道，加強對台認知作戰，企圖影響台灣輿論，並對台灣社會進行分化，政府已密切關注。而相關陸媒是否確有上述作法，陸委會將會同主管機關深入了解，若違反兩岸條例，將依法查處。（編輯：楊昇儒）1110407