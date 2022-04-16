中國於國安教育日 披露境外竊高鐵數據案件

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（中央社台北16日電）昨天是中國的全民國家安全教育日，官方選在當天披露一起境外竊取高鐵數據的案件，這也是中國「數據安全法」實施以來首宗涉案數據被鑑定為情報的案件。

陸媒央廣網15日報導，有一家西方公司2020年底以客戶需調研中國鐵路，但因疫情難以前往為由，委託上海一間資訊科技公司協助蒐集中國鐵路的信號數據，包括軌道使用的頻譜等。

這家上海公司的員工在對方規定的北京、上海等16個城市和相應高鐵線路上，進行移動測試和數據採集。合作過程中，境外公司突然提出要上海公司為他們開通遠端登入的要求。

報導引述已成案件疑犯的這家上海公司王姓銷售總監表示，以他多年的IT從業經驗判斷，對方可能藉此將數據轉移到海外，但雙方還是繼續合作。

報導引述國安部員警指，這家公司日常的項目利潤只有15至20%，但做上述項目，投入成本低，利潤卻高達80至90％。

案件的另一疑犯、上海公司的遲姓銷售人員指雙方5個月後要續約時，由於境外公司要求提供的參數，為相關部門所拒絕，而終止項目。但他們又介紹另一家公司和境外公司合作，並從中分成。

報導引述員警指，上述項目1個月蒐集的信號數據達500G，兩間公司為境外公司蒐集、提供的數據，涉及鐵路GSM-R敏感信號，是高鐵移動通訊專網，直接用於列車運行控制和行車調度指揮。

報導引述中國國家鐵路集團工電部通訊信號處主管姜永富說，洩露的數據若被用於故意干擾或惡意攻擊，嚴重時會造成高鐵通訊中斷，影響運行秩序；大量獲取分析的相關數據，也可能讓高鐵內部訊息外洩或被非法利用。

報導稱，這家涉案境外公司長期合作的客戶，包括某西方大國間諜情報機關、國防軍事單位及多個政府部門。

中國近年對數據主權日益重視，於2021年9月開始實施「數據安全法」，並對未經允許將數據轉移到境外，和提供給外國司法機構等行為，做出罰則規範。（編輯：沈朋達）1110416