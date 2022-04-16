中國多地鬆綁房市政策 浙江全面取消限售限購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國多個城市近期調整房市政策，以促進房地產市場發展。據報導，今年以來，已逾70個城市調整房市政策，鬆綁限購、限售等政策。

綜合香港01、陸媒中國證券報近日報導，房市調控政策主要涉及補貼購屋、調整公積金政策、放鬆落戶限制、降低頭期款比例、放鬆限售限購以及降低貸款比例等。

報導引述中原地產研究院的統計數據表示，今年以來，近70個中國大陸城市對房市調控政策進行「鬆綁」，而福州、鄭州、哈爾濱、青島、廣州等地近期接連發布房市新政，政策目的主要包括促進剛需和改善需求釋放。

以浙江省衢州市為例，當地提出房地產鬆綁政策全面取消限售、限購；廣東省東莞市對限價住宅項目定價進行鬆綁；廣州、蘇州、杭州等地則下調房貸利率。

報導引述業內人士指出，多地房市政策適度調整將有效緩解購屋資金壓力，而購屋需求進一步釋放，可在一定程度上帶動成交上升，緩解庫存壓力，並且推動城市經濟發展。

中原地產首席分析師張大偉透露，之前職工購屋提取公積金大部分是購屋後提取，最近有部分城市提前到購 屋時即可提取，可緩解購屋者的壓力，有利於市場穩定。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110416