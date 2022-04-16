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日本總領事致信上海市政府 關切日企營運困境

2022/4/16 20:54
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（中央社記者吳柏緯上海16日電）上海封城造成上萬家日企停工，不但營運面臨挑戰，供應鏈中斷還衝擊日本本土生產。擔心日企營運加上解封遙遙無期，日本駐上海總領事赤松秀一致信上海市政府，盼關注日企困難。

日本共同社報導，受到上海封控措施影響，許多在中國投資、生產的日資企業都遇到營運挑戰，除了必須暫停營運外，由於上下游的企業接連停擺，使供應鏈中斷，甚至衝擊日本本土，包含馬自達和三菱汽車在日本的生產均遭遇阻礙。

報導提到，SONY、三菱電機、夏普等製造業，面臨工廠長期停工；連鎖便利商店羅森在上海市有約1000家店面，目前8到9成處於停業狀態；全日空和日航的上海航線貨運航班已部分停飛。

由於日企在上海受到封控措施影響，生產、供貨無法得到保障，面臨極大壓力，日本駐上海總領事赤松秀一致信上海市副市長宗明，表達日企的擔憂與日方關切。

根據日本駐上海總領事館官網公布的信件內容，赤松秀一指出，目前約有1萬1000家日資企業在上海發展，每家企業均嚴格遵守政府的各項方針，盡力配合防疫工作。然而隨著防控措施長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續一個多月，對企業事業活動的影響日趨嚴重。

他說，許多日企訴苦，包括國內外物流停擺，導致中國、日本及其他地區的供應鏈中斷至今。由於封控不知何時結束，企業難以制定交貨及生產計畫，隨之不得不將生產地向其他地區及國外轉移。

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赤松秀一也提到，持續一個多月的停工停產所引起的損失和對員工造成的影響以外，對今後預期的不確定性，成為制約企業活動的重大因素。盼上海副市長宗明能給予關心與理解。

他在信末表示，上海是長三角中心，期待上海早日明確疫情平穩後的經濟運行路線及程序，繼續引領中國經濟發展。堅信透過所有生活在上海的人們共同努力和互相幫助下，能克服艱難險阻，度過難關。（編輯：楊昇儒）1110416

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