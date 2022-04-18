彭博：中國商務部長會見外商代表 談防疫衝擊

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（中央社台北18日電）上海乃至於中國動輒實施封城防疫，已引起歐洲商會及日本使領館公開提出異議。彭博社報導，中國商務部長王文濤今天會見美國、歐洲、日本等外國商會代表，討論中國防疫措施對外企的影響。

根據報導，王文濤今天會見外國商會代表的消息，是來自中國歐洲商會主席伍德克（Jörg Wuttke）。但截至發稿為止，中國媒體並未就此事作任何報導。而上海美國商會、中國美國商會及中國商務部，也沒有針對彭博社的詢問作出回應。

伍德克向彭博社指出，這次會議將是外國商界人士與中國高層官員分享他們的擔憂，並說明當前形勢緊迫性的機會。「我所關心的是，他們能否傾聽我們的關注和擔憂」。

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中國歐盟商會8日致函中國國務院副總理胡春華，詳細說明中國陳舊的COVID-19防疫措施，對境內歐企經營造成的嚴重衝擊。信中並呼籲中國調整防疫措施，例如允許輕症及無症狀感染者在家隔離，並接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

此後，日本駐上海總領事赤松秀一15日致函上海市副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映當地日企因封城防疫面臨的諸多困難。內容包括，日企生產、供貨無法獲得保障，導致銷路和市場開始被其他地區的同業搶占，以致不得不考慮將生產線向其他地區甚至他國轉移。（編輯：邱國強）1110418