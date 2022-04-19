民怨載道以中國國歌表達不滿 微博封殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）上海封控的防疫政策引起民怨，官方在微博上刪除敏感的熱搜標籤，其中包含中國國歌的歌詞，因網民以當中的詞句「起來，不願做奴隸的人們」宣洩不滿。

據美國之音報導，上海封城後，這句歌詞與其中的一些關鍵字，成為網民批評政府的語句。

報導並指，這不是中國社交媒體第一次封殺中國國歌的內容。2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在武漢爆發時，「吹哨人」、前武漢中心醫院眼科醫師李文亮離世，造成網民對官方的憤怒。

當時，豆瓣也曾以「含有激進時政或意識形態」為由封殺了同一句中國國歌歌詞。

現今在微博上以無法搜索到「起來，不願做奴隸的人們」的相關內容。

除此之外，上海饒舌歌手方略Astro發佈歌曲New Slave（新奴隸），批評政府濫用權力，忽視生命。New Slave歌詞寫著，「當自由和思想意志被權力禁錮，當綠色的通道封鎖上成為了禁路，當穿上了制服卻只關心自己仕途，當生命當尊嚴都被他們視為糞土。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據報導，方略在他YouTube的頻道上的一份聲明中表示，寫這首歌的本意，是因為看到了生命的逝去和無能為力，而感到深切的悲傷。

不過，方略已經刪除了頻道上的歌曲影片。現在YouTube上搜尋方略的頻道，僅能看到16日發布的一項新聲明，上寫著「寫這首歌，是為了想要讓大家一起來反思，我們應該如何面對問題、解決問題；但是我的本意絕不是沒有根據的批評和分裂。」（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110419