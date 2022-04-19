吳尊友：作好長期鬥爭準備 準備迎戰規模化疫情

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（中央社台北19日電）中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天說，要從思想上做好「與新冠（COVID-19）長期鬥爭的準備」。更要準備迎戰可能發生的「規模化疫情」，包括全員快速核酸檢測及擴建方艙隔離設施。

綜合中國媒體報導，中國國務院聯防聯控機制下午召開例行記者會，吳尊友在會中作上述表示。

吳尊友說，中國各界對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的認識還是非常有限。未來病毒變異及疫情發展方向非常複雜，既有可能向「傳染性增強、致病性減弱」方向發展，也有可能向「傳染性和致病性都增強」的方向發展。

他表示，中國未來防疫有4個方面需要提醒。一是要「從思想上做好與新冠長期鬥爭的準備」，雖然需要增強戰勝疫情的信心，但也不要被那些「過於樂觀的疫情終止的訊息」蒙蔽。

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二是要「提高防控能力」，特別是對可能出現的「規模化的新冠疫情」要有預判能力，並有規避出現規模化疫情的能力；三是要「進一步加強新冠疫苗接種工作」，特別是對老人和有慢性病的人。疫苗接種是防疫的基礎性工作。

四是要「準備迎戰可能發生的規模化新冠疫情」，包括人員隊伍保障；有能力「短、頻、快」地完成涉疫轄區內全員核酸檢測；擴建醫療設施，確保能接收短期內出現的感染者人數暴增而產生的醫療服務需求；擴建方艙隔離設施，確保無症狀感染者和輕症病例能集中隔離觀察；以及做好其他醫療救治資源的儲備。（編輯：邱國強）1110419