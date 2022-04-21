共青團：國家高度重視「躺平」反映深層問題

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（中央社記者張淑伶北京21日電）去年以來，「躺平」和「內卷」成為中國年輕人的熱門用語，共青團方面人士今天稱，國家高度重視解決「躺平」「佛系」反映出的深層次問題，相信多數青年仍對未來樂觀。

澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦公室今天發布「新時代的中國青年」白皮書，並舉行新聞發布會。

中長期青年發展規劃實施工作部際聯席會議召集人、共青團中央書記處第一書記賀軍科在回覆提問時說，共青團主要做的是青少年工作，據他們的觀察和調查，「真正『躺平』的是極少數，不懈奮鬥的是大多數」。

他稱，絕大部分青年對於未來是樂觀的，青年口頭語中的「躺平」和「佛系」，更多是緩釋壓力的調侃和情緒的表達。

但他也表示，國家高度重視解決「躺平」「佛系」反映出的深層次問題。當代青年面臨的工作、學習、生活的壓力又大又現實。官方近年在政策上加大了解決青少年教育、就業和婚戀、育幼等方面難題的力度。

他還引用中共總書記習近平說過的「幸福都是奮鬥出來的，奮鬥本身就是一種幸福」，稱大家都要「好好體會」。

「躺平」風潮緣起於2021年百度貼吧一個題為「躺平即是正義」的貼文。「躺平主義」號召「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」、「維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸」。

當時官媒刊發一些批判「躺平」觀點的文章，中國社群網站豆瓣上多個討論「躺平」的小組也被封鎖。

「內卷」則指高度的非理性競爭，付出很多努力只能爭奪有限的資源。（編輯：周慧盈）1110421