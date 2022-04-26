習近平人大考察 要青年聽黨話、跟黨走

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（中央社台北26日電）北京籠罩在COVID-19疫情之際，中共總書記習近平在25日前往中國人民大學考察。習近平強調，要傳承「紅色基因」，培養社會主義建設者和接班人，並喊話要青年聽黨話、跟黨走。

新華社報導，中國人民大學（人大）是中國共產黨創辦的第一所正規大學，在五四青年節前夕，習近平前來考察。

習近平在考察中說，中國有獨特的歷史、文化與國情，建設中國特色、世界一流大學不能跟在別人後面依樣畫葫蘆，簡單以國外大學作為標準和模式，而是要扎根中國大地，走出一條建設中國特色、世界一流大學的新路。

習近平並盼，人大要傳承紅色基因，「讓聽黨話、跟黨走的信念成為人大師生的自覺追求」。中國青年的奮鬥目標和前行方向歸結到一點，就是堅定不移聽黨話、跟黨走，努力成長為堪當民族復興重任的時代新人。

習近表示，世界百年未有之大變局加速演進，要堅持把馬克思主義基本原理與中國具體實際相結合、與中華優秀傳統文化相結合，立足中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局，不斷推進馬克思主義中國化時代化，且要加快構建中國特色哲學社會科學。

習近平也在與學生對談時表示，要有針對性地開展思想政治教育，並鼓勵各地高校積極開展與中小學思政課共建，共同推動大中小學思政課一體化建設，勉勵同學們堅定中國特色社會主義道路自信。

此外，中國國務院新聞辦公室在21日發表「新時代的中國青年」白皮書。當中提及，「中國青年通過歷史對比、國際比較、社會觀察、親身實踐，深刻領悟黨的領導、領袖領航、制度優勢、人民力量的關鍵作用。」

白皮書並聲稱，2020年有關調查顯示，絕大多數青年對中國特色社會主義道路由衷認同，對實現中華民族偉大復興「充滿信心」。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110426