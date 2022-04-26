中國官方：2022高校畢業生壓力大 就業空前困難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國教育部高校學生司副司長吳愛華今天坦承，今年中國高校（大學院校）畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年畢業生。各高校須多開拓市場性職位，解決畢業生就業結構性矛盾。

根據統計，今年中國高校畢業生規模首次突破1000萬人，預計達1076萬人，創下歷史新高。

澎湃新聞報導，中國部分高校官網披露，中國教育部19日召開「2022屆全國普通高校畢業生就業工作第三次調度視頻會議」，吳愛華在會中提到上述內容。

根據報導，會議認為，就業職位需求緊縮、政策性職位拓展空間有限、疫情導致求職和招聘受阻、就業結構性矛盾依然突出、畢業生焦慮情緒加劇，使2022屆畢業生（今年畢業生）就業形勢更加嚴峻複雜。

吳愛華在會中表示，各高校要在運用國家政策性職位的基礎上，多開拓市場性職位，著力解決畢業生就業結構性矛盾。

根據會議內容，中國教育部下階段開展的重點工作主要有：深入落實高校畢業生就業工作「一把手工程」，高校書記、校長帶頭做好「訪企拓崗促就業」行動；升級「國家24365大學生就業服務平台」，做到各級就業平台互聯，做好職位訊息共享，提升就業數位化能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時還包括，各校要通報「去向落實率」低於50%的學科專業點，建立就業去向落實率「紅黃牌提示」通報機制；實施「供需對接就業育人項目」，做好定向人才培訓以及就業實習等工作；開展「宏志助航計畫」，做好就業培訓；開展高校畢業生就業創業政策宣傳月活動，提供政策輔導與政策諮詢服務。

中國媒體日前報導，官方5月中旬將全面展開以「千方百計拓崗位，攻堅克難促就業」為主題的「就業工作促進週」活動，同時在5月初至8月展開「五大專項」行動為內容的百日衝刺系列活動。（編輯：邱國強/曹宇帆）