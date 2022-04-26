防疫在單位睡覺致染疫大增 江西萬年縣處分8幹部

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（中央社台北26日電）中國多地爆發COVID-19疫情，江西省上饒市萬年縣3天新增253例本土病例，單是25日新增131例，8名幹部防疫不力，包括工作期間在房間睡覺或一直待在辦公室，被立案處理。

陸媒每日經濟新聞今天報導，綜合官方「江西發布」，過去3天中國江西省上饒市萬年縣新增253例本土病例，23日新增7例本土無症狀感染者，24日及25日分別新增本土確診及本土無症狀感染者115例及131例。

報導指出，萬年縣新冠疫情防控指揮部組織多個專項督查小組，深入隔離點、封控區及各鄉鎮等，對幹部工作展開調查，發現一些黨員幹部出現政治站位不高、工作作風不實、不正確履職的問題。

其中一起例子是市疫情防控督導專班針對一家隔離點下達整改交辦單，但隔離點負責人未有整改，對隔離點情況不熟悉，對工作基本職責也不清楚。

另外，也有黨員幹部脫崗問題，有幹部原被調派到社區協助防控，及擔任核酸採集點組長，但他以政府大樓限制進出為由，一直待在辦公室，未到社區執行任務。

調查也發現，有黨員幹部工作期間在房間睡覺、玩手機，將隔離點的工作全部推給2名醫護人員和一名公安人員，造成隔離點相關工作未能有效展開，進度滯後。

經萬年縣委書記辦公會研究同意，決定對8名涉事黨員幹部立案處理，其中一人已被免職，並對他們進行全縣通報批評。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110426