李孟居刑滿滯陸 陸委會：顧及家屬意願不予評論

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（中央社記者沈朋達台北27日電）台人李孟居在陸刑滿仍無法返台，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天指他正在服附加刑。陸委會對此表示，政府高度關注台人在陸人身安全，但在兼顧當事人及家屬意願下，不予評論。

大陸委員會27日晚間透過書面表示，有關台人在陸人身安全事項，政府高度關注，關於李孟居案，陸委會26日已對外說明，在兼顧當事人及家屬的意願下，不予評論。

陸委會又說，政府已注意到陸方國台辦發言人27日對相關個案的說法。

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陸委會認為，中共長年以來一貫將國安因素無限上綱，枉法裁判侵害人權，對赴陸台人增加各種不必要的風險。政府呼籲台人應多所評估，留意個人權益；中國大陸亦應落實保障台灣民眾的相關權利，讓相關人員儘速返台與家人團聚。

自由時報26日報導，李孟居在陸的1年10個月有期徒刑已於2021年刑滿，卻因「剝奪政治權利」2年的附加刑被陸方限制出境，無法返台。國台辦發言人馬曉光27日在例行記者會上證實，李孟居「正在服附加刑期」。（編輯：楊昇儒）1110427