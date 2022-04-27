李孟居刑滿無法返台 國際特赦組織聲援

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（中央社記者沈朋達台北27日電）針對李孟居在中國大陸刑滿卻無法返台，國際特赦組織台灣分會今天發出聲明，呼籲陸方盡速讓李孟居返台，並停止侵害其思想、表達和集會結社自由權利。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎在聲明中表示，中國政府限制政治權利違反了國際人權法，無論任何受刑人，都不應被剝奪其言論自由的權利，更何況是刑期服滿的人。

邱伊翎又說，中國政府更未落實國際上對於刑事逮捕程序、刑事被告的公平審判權，尤其這類型的國安案件，其司法審判程序一向是「充滿瑕疵，不符合國際上對於公正審判的基本要求」。

聲明最後強調，中國政府應盡速讓李孟居返台，並停止對其思想、表達及集會結社自由權利的嚴重侵害。

據報導，被中國大陸控為台諜的李孟居，在陸的1年10個月有期徒刑已於2021年刑滿，卻因「剝奪政治權利」2年的附加刑被陸方限制出境，無法返台。中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光27日在例行記者會上證實，李孟居「正在服附加刑期」。（編輯：楊昇儒）1110427