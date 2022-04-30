中國修訂職業教育法 分析：支撐製造業轉型升級

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（中央社台北30日電）中國5月1日將實施新修訂的「職業教育法」，本次修法盼吸引更多學生接受職業教育。分析認為，職業教育是培養高端技能人才的搖籃，也是支撐中國製造業轉型升級的關鍵。

中國全國人民代表大會常委會20日表決通過新修訂的「職業教育法」，將在勞動節5月1日實施。官媒新華社指出，這是該法1996年頒布以來首次大修。

官方宣傳表示，「推進社會主義現代化，需要高素質勞動者和高水平的技能技術」，因此需要高品質的職業教育。

本次修法除首次明確「職業教育」和「普通教育」有同等重要地位，也暢通中等職業教育學生進入高等教育的管道，盼能吸引更多學生接受職業教育。

香港明報引述分析，指培養高科技人才和技能型人才是一體兩面，兩手都不能軟。學者說，職業教育作為高端技能型人才培養的搖籃，某種意義上來說，「也是支撐中國製造業轉型升級的關鍵」。

分析指出，目前中國職業教育仍面臨4方面問題：一是社會需求旺盛與有效供給不足；二是規模能力與質量（品質）結構不合理；三是就業能力提升與社會吸引力不強；四是中央大力發展與各方相應不足。

官方統計，2020年，中國大陸重點領域的技能型人才缺口超過1900萬人，並預計在2025年接近3000萬人。

報導認為，新版「職業教育法」強化中等職業教育作為技能型人才培養體系的基礎教育，並為高等職業教育輸送具扎實技術技能基礎及合格文化基礎的生源，凸顯中等職業教育的地位優勢，能使職業教育成為人才輸出的新高地。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110430