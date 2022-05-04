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江蘇江陰市20例陽性 全市封控市民非必要不出門

2022/5/4 16:15
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（中央社台北4日電）江蘇省昆山市疫情趨緩之際，常住人口約177萬人的江陰市檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性20例後，官方實施嚴格封控，包括市民非必要不出門，每戶每天只可派1人外出購物不超過2小時。

江陰市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部今天通報指出，3日在周莊鎮的核酸檢測中發現多例結果異常，經第一輪全員核酸檢測，共採樣188.7萬人，目前檢出陽性感染者20人，均在密接篩查、隔離管控和應檢盡檢人群中發現，已轉運至定點醫院診療。

指揮部又通報，因疫情防控形勢嚴峻，即日起全市參照管控區管理，包括市民非必須不出門、非必要不離市，離市需持有24小時內核酸檢測陰性證明。

除必要就醫外，原則上每戶家庭每天只可派1人外出，不超過2小時購買必要生活物資。除高3年級外，所有學生暫緩返校。

除保障市民生活和城市基本運行的水、電及糧油肉菜供應等公共服務企業外，其他企業實行全封閉管理。商業樓宇及寫字樓等一律暫停開放，員工實行居家辦公。

通報又指出，除保障市民生活必需的超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲企業（只提供外賣）外，其他營業場所及門市停業休業。客運班線、旅遊包車、城市公交、出租車、網約車等全部暫停。

所有江陰市市民要有序參加核酸檢測。

根據北京日報新聞客端（APP）資料，截至4日0時中國全國高及中風險地區分別有14個及105個，但不包括江陰市。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110504

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