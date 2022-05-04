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北京新增51人染疫 封閉40餘座地鐵站

2022/5/4 16:31（5/4 16:50 更新）
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北京疫情持續，官方通報3日新增46例本土確診病例與5例無症狀感染者。圖為北京民眾1日自費採檢。（中央社檔案照片）
北京疫情持續，官方通報3日新增46例本土確診病例與5例無症狀感染者。圖為北京民眾1日自費採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北4日電）中國首都北京市疫情持續，官方通報3日新增46例本土確診病例與5例無症狀感染者。北京地鐵今天宣布，即日起封閉6條路線上的40多個地鐵站。預料此舉將增加民眾出行困難。

綜合北京日報等媒體報導，北京地鐵今天透過官方微博作上述宣布，並指這40多個封閉的地鐵車站，分布在1號線、6號線、10號線、14號線、17號線、亦莊線等路線上。

北京地鐵表示，這40座車站中屬路線交會站者，乘客仍可在站內轉乘。但先前即封閉的環球度假區（環球影城）站則不開放轉乘。

北京市4月下旬起出現新一波由Omicron變種病毒引起的COVID-19疫情，近日來每天新增染疫人數保持在50人上下，未見消弭跡象。為此，全市已採取了禁止餐飲內用、限制文藝娛樂場所人流，以及中小學延後返校、大學住校師生管制出校等措施，並在部分區域實施封控。

北京16個行政區中的12個區，已自3日起進行3輪的全面核酸檢測。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110504

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