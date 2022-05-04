支持煤炭生產保供 中國央行增加再貸款額度

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（中央社台北4日電）全球能源供應吃緊之際，中國人民銀行（央行）今天宣布，增加人民幣1000億元（約新台幣4500億元）專項再貸款額度，專用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力，以保障能源穩定供應。

全球能源供應吃緊，引發搶煤熱潮。中國國務院關稅稅則委員會4月26日公告，為加強能源供應保障，自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。

中國人民銀行官網4日下午宣布，在總規模2000億元的「支持煤炭清潔高效利用專項再貸款」，再增加1000億元額度。

人行有關負責人稱，當前世界局勢複雜演變，國際能源價格持續高位波動，對中國能源安全和經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。根據國務院部署，人行此次增加1000億元專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力，有利於充分發揮中國富煤的資源稟賦特點，保障能源穩定供應，支持產業鏈供應鏈穩定，支持經濟運行在合理區間。

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人行有關負責人指出，本次增加的1000億元專項再貸款額度，具體支持領域包括：一是煤炭安全生產和儲備領域。包括現代化煤礦建設、綠色高效技術應用、智慧化礦山建設、煤礦安全改造、煤炭洗選、煤炭儲備能力建設等項目。二是煤電企業電煤保供領域。

人行表示，金融機構應優先支持煤炭安全生產和儲備的項目貸款。對於煤電企業電煤保供領域，金融機構發放的煤電企業購買煤炭的流動資金貸款，可按要求申請專項再貸款支持。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110504