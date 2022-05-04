中國網拍超長預售期 中消協點名對消費者不公平

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（中央社台北4日電）中國網拍店家動輒設定商品預售期長達30天甚至是45天，惹來消費者抱怨和撻伐。中國消費者協會點名，這類店家設定超長預售期且不予以退換商品、退還訂金等都是對消費者不公平條款。

紅星新聞4日報導，在淘寶、抖音、快手等平台經常可見女裝銷售頁面加上「30天預售」、「付款後45天內發貨」等標籤。有消費者嘲諷「是下單了才開始種棉花嗎」、「這年頭，衣服賣現貨是違法的嗎」；還有人批評，春天下單竟要等到夏天才收到，非常不合理。

報導引述一名淘寶店家老闆表示，商家採取預售就是為了避免庫存積壓風險。他說，從製作上來說，下單面料、裝飾輔料，再到工廠加工都是有起訂量的，如果商家不確定哪款銷量好，是不敢輕易下單生產的。

這名店家老闆舉例，小型女裝店每次上架新款5至8款，就算每一款只生產100件，對於小店來說都可能賣不掉，庫存一旦多了，不但賺不到錢還要倒賠一筆。預售可以給商家一個銷量預期，商家依據預售情況計算一個大概銷量，首批次上現貨，後續再來補單。

報導引述一名電商業內人士表示，預售是正常現象，但對於時間拉長到30天、45天的超長預售模式是嗤之以鼻，因為這擺明業者不願意承擔任何風險，將風險轉嫁給消費者。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也是店家採預售模式原因之一。因為疫情影響，不少商家不敢囤貨，所以透過預售確定銷量後再生產。另一方面，也有部分工廠因為疫情暫時停工，無法按時生產交貨。

報導稱，預售模式並非網路商業生態新現象，但超長預售期卻是在有所謂的「網紅店」出現後才成為顯學。原因在於，網紅店的銷量訂單大多集中在新品上架這一天，突發性銷量增長恐備貨不及，所以採取預售模式爭取準備時間。

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中國消費者協會日前點名「超長預售」充斥對消費者不公平條款，網路商家對預售商品設置超長預售期，同時設置預售商品不退換、預付金不退等不公平條款。

官媒人民日報日前引述北京偉博律師事務所律師李偉民意見指出，從監管角度來看，市場監管部門有必要向社會公開並依法處罰胡亂預售、惡意延遲發貨的經營者，規範整頓預售模式亂象。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110504