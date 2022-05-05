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什麼情況快篩適合視同確診？ 陳建仁列舉3張圖解析
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陸委會：數名陸生在台確診 納健保議題仍將評估

2022/5/5 17:45
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（中央社記者沈朋達台北5日電）陸委會發言人邱垂正今天證實，有數名中國大陸學生在台確診，陸委會與海基會將持續關懷給予協助。有關陸生納入健保議題，他 表示，仍要參酌各界意見審慎評估。

大陸委員會5日舉行例行記者會，邱垂正在會中做上述表示。

近期台灣本土COVID-19疫情嚴重，邱垂正說，目前確實有部分學校陸生確診，都由各校安排防疫隔離與生活照顧，陸委會也會同海峽交流基金會，透過校方致贈防疫物資，並對陸生表達關懷、慰問。

對於陸生和境外生在確診後可能無法返家隔離和接受照顧，邱垂正說，教育部已表示，若學校隔離檢疫宿舍暫時不夠，確診學生也可以向教育部申請協助，往集中檢疫所住宿的方式來辦理。陸委會和海基會也將持續提供必要協助，關懷確診陸生。

有媒體關注，未被納入全民健保體系的陸生，在台的防疫和接受醫療照顧權益恐受影響。

邱垂正說，陸生納保問題，是非常重要的陸生權益問題。對於相關政策所涉的修法，陸委會將持續會同主管機關，共同審酌健保整體財務負擔情形，並廣納社會各界意見後審慎評估。

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他也說，陸委會、海基會和教育部持續與陸生聯繫溝通，了解他們在防疫方面的困難，主動提供協助。近期疫情嚴峻，有關陸生在購買口罩、接種防疫疫苗等權益，陸委會都主動協調中央流行疫情指揮中心，通盤辦理。

「家用快篩試劑實名制」4月底上路後，不具健保卡的陸生無法透過實名制購買試劑，陸委會此前表示已協調中央流行疫情指揮中心，參酌以往口罩實名制和疫苗接種做法，納入陸生。（編輯：楊昇儒）1110505

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