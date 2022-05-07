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上海病例數字持續下降 6日新增4214例

2022/5/7 10:54
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（中央社記者吳柏緯上海7日電）上海的COVID-19疫情漸趨緩，6日新增本土確診253例、無症狀感染者3961例，合計4214例。上海近日持續加強「常態化核酸檢測」建設，已設超過9千個採樣點。

根據上海市衛健委通報，6日新增本土確診病例253例和無症狀感染者3961例，其中175例確診病例為既往無症狀感染者轉變而來，78例確診病例和3943例無症狀感染者在隔離管控中發現。

6日通報新增本土死亡13例。平均年齡83.8歲，最小年齡62歲，最大年齡95歲，均有癌症或基礎疾病等病史。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為晚期惡性腫瘤或基礎疾病。

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根據微信公眾號「上海發布」，上海市委副書記、市長龔正6日在靜安區、楊浦區檢查疫情防控工作時指出，要全力抓好疫情防控工作，增強工作針對性、措施的有效性、落實的穿透性，深化推進十大攻堅行動，以更大力度拔點清面，堅決打贏大上海保衛戰。

與此同時，上海市加快建構「15分鐘核酸採樣服務圈」。截至5日，上海市已設置常態化核酸採樣點9021個，其中設置在醫療機構等地的固定採樣點1221個，設置在居民社區、地鐵站周邊、辦公大樓等地的便民採樣點7643個，另有流動採樣點157個。（編輯：沈朋達）1110507

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