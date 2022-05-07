共軍配合第3艘航艦將完工 擬打造更先進護衛艦

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（中央社台北7日電）近來中國海軍下訂單買鋼板，引發諸多中國軍事觀察家揣測，共軍將打造艦身更大、速度更快的護衛艦，以配合即將完工的第3艘航空母艦。

據香港「南華早報」（SCMP）報導，今年3月間，位於廣東省廣州市的黃埔文冲造船廠公開招標，擬購買超高強度的結構鋼，並註明交貨日期是5月20日。

報導說，尚不清楚文冲造船廠下訂的CCS-B結構鋼板有多少公噸。文冲造船廠是中國船舶集團的子公司。

報導指出，若干軍事評論員在中國社群媒體平台討論並揣測，這筆訂單可能意味著即將展開一項工程，也就是打造艦身更大、速度更快而且是多用途的升級版054A型護衛艦，並且更適於在公海執行戰鬥任務。

報導說，雖然當局尚未公布這艘新型護衛艦的規格，但是也有人在微博發文說，054B型「其實就是一艘小型的055型驅逐艦」。

報導指出，其他的貼文則猜測，這艘新型護衛艦可能超過6000公噸，並且採用與第3艘航艦相同的整合電子推動系統驅動。若干分析預估，第3艘航艦將在今年秋天下水。

報導說，社群媒體的評論也指出，新型護衛艦將配備更大型水平雷達桅杆，以便更有效偵測距離更遠的掠海飛彈，而且甲板更大，可至少停一架艦載直-20武裝直升機與數架無人機。

報導指出，其他的裝備包括反艦飛彈，以及中國最大的055型驅逐艦所使用的若干新科技。

報導說，中國目前現役的054A型護衛艦共30艘，當中數艘自2009年以來，投入聯合國在索馬利亞的維和任務，並且另有數艘隸屬於遼寧及山東號的航艦打擊群。

報導指出，2021年起約莫12艘054A護衛艦還在海試（sea trial）或仍在建造，預估全數可望在今年下水。

報導說，北京的海軍專家李杰表示，雖然054A型在打擊群執行的戰鬥任務中，主要是負責反潛及防空，不過因為這艘護衛艦有其局限，不適合護航即將服役的第3艘航艦。

他說，054A的滿載排水量4000公噸，並且最大航速27節（時速50公里），如此要跟上新航艦有難度。

報導指出，李杰不願證實，是否中國船舶集團將開始起造054B型護衛艦，不過他說，共軍需要速度更快、艦身更大，能夠配備更多武器與補給的艦艇。

報導說，不具名軍方消息來源透露，打造這艘新的護衛艦估計要價20億人民幣（約合新台幣89億元），當然若是中共海軍下訂更多艘，每艘的單價會更便宜。

報導指出，中華民國海軍官校退役教官呂禮詩表示，共軍打造054B意味著，北京領導高層打算永久汰除自2008年起開始服役的054A型護衛艦。

他說：「過去10多年，中國船舶集團從起造及研發054A型護衛艦，累積了技術與經驗，新一輪的汰舊換新也有助於中國船舶集團開拓海外的戰艦市場。」

呂禮詩指出：「未來數年，一旦054B型護衛艦服役，中國船舶集團即可比照美國的做法，出口次一等的054A型給有意承購的開發中國家。」

報導指出，去年11月中國首次把出口型的054A型護衛艦交付給巴基斯坦，2018至2019年間，巴國向中國船舶集團另個子公司滬東中華造船廠下訂4艘。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110507