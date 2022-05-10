習近平調研後 中國人民大學退出國際大學排名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中共總書記習近平上月赴中國人民大學調研，強調建設中國特色、世界一流大學「不能跟在別人後面依樣畫葫蘆」後，據官媒報導，人民大學證實已決定今年起退出國際大學排名。

據陸媒報導，截至目前，還有南京大學、蘭州大學也已退出國際大學排名，接下來是否引發中國大學跟進風，備受關注。有中國學者直指，人民大學退出國際大學排名體現了習近平上台後，中國跟西方脫鉤的明顯跡象。

官媒央廣網9日報導，近日，網傳「中國人民大學退出國際大學排名」引發關注。多名知情人士表示，校方領導層已形成共識並做出這個決定。該決定「符合中國教育發展方向，也將成為趨勢」。

報導引述人民大學一名有關領導稱，人民大學確已決定不再參加國際排名。另一名知情人士則稱，這「反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

人民大學證實退出國際大學排名之前，據新華社報導，習近平4月25日到中國人民大學考察調研。調研期間，「中國特色、世界一流」被習近平反覆提及。

習近平強調，「建設中國特色、世界一流大學不能跟在別人後面依樣畫葫蘆，簡單以國外大學作為標準和模式」，而是要紮根中國大地，走出一條建設中國特色、世界一流大學的新路。

自由亞洲電台今天報導指出，官媒的這些說法似乎證實了人民大學退出排名與習近平考察的相關性。但在8年前，2014年的五四青年節這一天，習近平在考察北京大學時則強調要認真吸收世界上先進的辦學治學經驗，要遵循教育規律，紮根中國大地辦大學。

習近平自己似乎正在大踏步後退。報導引述前北京大學經濟學教授夏業良指出，這一事件體現了習近平上台以來的整體趨勢，「尤其是習近平上台以後，整個（中國）跟西方脫鉤的跡象非常明顯。」

據報導，中國人民大學現任校長劉偉，是夏業良在北大任教時期的北京大學經濟學院院長。這次習近平考察人民大學時，劉偉也伴隨左右。

夏業良回憶說，他在北大任教時曾受劉偉委託，按照西方大學的標準制定研究生培養方案，但這一方案卻被劉偉否定，「他說這個標準定得太高，大部分人都是我們自己培養的人，達不到那個標準。另外，我們不一定要按照西方的那種方式搞。」

中國人民大學是中國共產黨創辦的第一所新型正規大學，前身可追溯到1937年誕生於抗日戰爭中的陝北公學。但這所中共一手創辦的大學，在國際排名卻顯得難堪，遠低於國內排名。

據新浪財經報導，2021至2022年度，中國人民大學在國際10個大學排行榜上，平均排名第590.9位。在泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）排行榜，僅排名第601位；中國國內排名第28。

在軟科中國大學排行榜，2022年，中國人民大學排第19。

中國大學目前在泰晤士2022年世界大學排名進入前百大共有5所，依序是北京大學、北京清華大學（並列第16）、浙江大學（第75）、上海交通大學（第84）、中國科學技術大學（第88）。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110510