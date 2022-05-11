美巡洋艦通過台海 共軍：全程跟監警戒

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（中央社台北11日電）美國海軍提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦皇家港號（USS Port Royal CG-73）10日通過台灣海峽，中共東部戰區當天深夜發布新聞稿稱，「中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒」。

美國海軍第七艦隊表示，第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號10日通過台灣海峽，這是符合國際法在國際水域的例行航行。皇家港號駛經台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

聲明還說，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

據共軍東部戰區公眾號消息，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，美軍皇家港號飛彈巡洋艦10日過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。

施毅並指，「美頻頻上演此類戲碼、滋事挑釁，向「台獨」勢力發出錯誤信號，蓄意加劇台海緊張局勢。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

皇家港號駛經台灣海峽的時機，正值中共遼寧艦最近在台灣東部外海軍演。中共東部戰區9日證實，6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台灣以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

另外，這是美國海軍軍艦過去兩週來第二度通過台灣海峽。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110511