汪洋再對兩岸青年論壇發賀信 稱統一不可阻擋

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）第5屆海峽兩岸青年發展論壇今天登場，中共政治局常委汪洋在賀信中稱台獨分裂兩岸，但統一的歷史車輪不可阻擋。國台辦主任劉結一和前國民黨主席洪秀柱致詞時呼應汪洋的說法。

第5屆海峽兩岸青年發展論壇11日在杭州登場，汪洋今年再度對論壇發出賀信。是論壇舉辦5屆以來第2次。

根據新華社報導，汪洋形容海峽兩岸青年發展論壇是兩岸青年交往交流交心的重要平台，克服各種不利影響和人為干擾，已連續舉辦5屆，受關注度和影響力不斷提升。

汪洋在信中表示，目前台海形勢不確定、不穩定性增多，「台獨」分裂是兩岸同胞攜手共創美好生活的最大現實威脅，但「祖國統一、民族復興的歷史車輪不可阻擋，兩岸同胞共創美好生活的鏗鏘步伐不可阻擋。」

出席開幕式致詞的國務院台辦主任劉結一、前國民黨主席洪秀柱也都呼應汪洋的說法。

根據澎湃新聞報導，劉結一致詞時表示，台海面臨新一輪緊張情勢，「台獨分裂勢力妄圖干擾祖國統一進程，嚴重損害台灣同胞的切身利益，嚴重危害台海和平穩定。」

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他強調，「廣大台灣青年要認清形勢，堅決反對台獨分裂和外來干涉，投身實現祖國和平統一和民族復興的偉業。」

洪秀柱以中華青雁和平教育基金會董事長身分應邀出席，在致詞時稱「兩岸融合是不可阻擋的歷史趨勢，台獨的逆流終究難以撼動浩浩蕩蕩的歷史潮流」。他並向與會人士喊話，「只要永遠不放棄，必定能夠為兩岸的未來融合，民族的未來復興開闢出一條康莊大道。」（編輯：呂佳蓉）1110511