譚德塞吐槽清零防疫 中國：勿發表不負責任言論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）世衛秘書長譚德塞昨天指中國的清零防疫策略無法持續下去，呼籲改變政策。中國外交部發言人趙立堅今天說，中方希望有關人士能客觀理性看待中國防疫政策，「不要發表不負責任的言論」。

根據中國外交部官網，趙立堅在11日下午的例行記者會中回答相關問題時，作上述表示。

趙立堅聲稱，中國的「動態清零」總方針不是追求「零感染」，而是要「以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。而中國「絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常」。

他又說，中國的COVID-19全國感染率和死亡率保持全球最低水平，中國政府的防控方針是「經得起歷史檢驗的」，防控措施是「科學有效的」。「中國是世界上疫情防控最成功的國家之一，這是國際社會有目共睹的事實」。

趙立堅提到，中國政府「從自身國情出發」制定並實施「動態清零」政策，因時因勢不斷對防控措施進行調整。宗旨只有一個，就是「最大限度保障人民生命健康」。同時以良好的防控成效保障「經濟社會持續健康穩定發展」。「中國完全有基礎、有條件、有能力實現『動態清零』」。

當外媒繼續追問，要求具體回應譚德塞的發言時，趙立堅才回答，中方希望「有關人士」能夠客觀理性看待中國的疫情防控政策，能夠更多地了解事實，「不要發表不負責任的言論」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日在世界衛生組織（WHO）記者會上表示，「當我們談到COVID-19清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施」。

他指出，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要」。

南華早報今天報導，聯合國官方微博發布譚德塞關於清零政策不可持續的評論後，這篇文章今天上午遭到刪除。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110511