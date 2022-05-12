港媒：陳日君等人涉請求外國制裁香港

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港12日電）香港「612人道支援基金」4名前信託人包括陳日君昨天被警方國安處拘捕，據報導，他們被捕的原因是涉嫌請求外國或境外機構制裁香港，危害國家安全，違反港區國安法。

綜合本地媒體的報導，警方前晚首先拘捕了嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強，接著昨天拘捕了天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀及藝人何韻詩。

陳日君等4人都曾是相關基金的信託人，這個基金由泛民主派團體於2019年「反送中」運動爆發時成立，旨在向示威者提供經濟及法律支援。

在港區國安法實施後，「612」基金宣布解散。

星島日報今天在報導中引述消息指出，警方指陳日君等人涉嫌請求外國或境外機構制裁香港，危害國家安全。

報導引述消息指出，早在港區國安法實施前，基金已涉嫌「與外國勢力勾結」，包括資助本地組織或個人到外國「抹黑」特區政府及要求制裁香港官員。

報導表示，在反修例示威期間，相關基金曾資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦及日內瓦進行「游說抹黑香港」。

據報導，2019年9月，上述代表團與英國國會議員會面，要求提出制裁香港官員的法案，又曾向多個台灣非營利組織和在加拿大的港人提供法律及醫療支援，不排除是為潛逃到當地的「黑暴」港人提供資助。

報導並表示，泛民組織「真普選聯盟」一直協助基金託管資金，聯盟前召集人鄭宇碩的助理曾出書，透露鄭宇碩與外國勢力的書信溝通，並指真普聯同意與反華組織「美國國際事務民主協會」（NDI）合作，獲NDI批出港幣7.7萬元，為2016年的立法會選舉進行民調。

報導指出，真普聯不顧違法風險，借出銀行帳戶為基金託管資金，加上鄭宇碩與外國勢力關係密切，警方懷疑基金與外國勢力關係不淺。

另據報導，警方稍後也將會拘捕基金另一名信託人何秀蘭；何秀蘭是前立法會議員，因前年參加未經批准的「六四」集會被捕並被判囚6個月，目前仍在服刑中。

她原定於本月出獄，但報導表示，國安處人員今天將會拘捕她。

對於警方拘捕陳日君等人，自泛民分裂出來的問政團體新思維發表聲明，要求警方在不影響辦案的情況下公布更多消息，以釋除公眾疑慮，也應讓涉案人士盡早接觸律師，保障他們的基本權益。

陳日君等4人已獲准交保候查，但要交出所有旅遊證件。

另外，外電報導，梵蒂岡就陳日君被捕一事發表簡短聲明，指「羅馬教廷關切地獲悉陳樞機被捕的消息，並密切關注事態發展。」（編輯：唐佩君）1110512