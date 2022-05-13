李孟居為何被捕 家屬：被搜出聲援長榮罷工卡片

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李孟居家屬13日說，李孟居（圖）在中國律師的建議下「認罪」，卻仍被判1年10個月刑期和剝奪政治權利2年，對此感到意外。（受訪者提供）中央社 111年5月13日

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（中央社記者沈朋達台北13日電）被中國控為「台諜」的李孟居刑滿後仍無法返台。他的家屬今天接受中央社專訪時說，李孟居被捕是因行李有一批聲援長榮航空罷工的小卡片引起關注，隨即被扣留。

家屬並表示，目前滯留中國的李孟居，和身陷大監獄無異。對於中國大陸國台辦指「剝奪政治權利」會「結合個案情況」做決定的說法，感到不解，希望中國盡快讓李孟居回家團聚。

李孟居於2019年香港「反送中」運動期間在深圳被捕，中國當局指控他危害國家安全。

李孟居家屬今天告訴中央社，李孟居是被依「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」判刑1年10個月，於2021年7月23日刑滿。但在出獄前被告知還有「剝奪政治權利」2年的附加刑，被限制出境。

由於李孟居和日前返台的NGO工作者李明哲一樣，都被「判剝奪政治權利」2年，兩人卻有不同的下場，引起關注。

李孟居家屬也披露李孟居當時被捕的狀況。據家人轉述，李孟居是到香港和深圳出差，時值「反送中」運動期間，手持台胞證的李孟居從深圳皇崗口岸出境到香港時，遇上中國海關隨機檢查行李，而李孟居行李箱中放有一批聲援當時長榮航空罷工的小卡片，以及5張寫有「香港加油」的單張，引起海關注意，隨即被扣留。

家屬說，李孟居之前出國時會帶著這批聲援小卡片送給空服員。他們也在台灣家中也找到同樣式的小卡片，上面寫著「愛」、「和平」等字樣。而2014年香港「占中」運動也曾有「讓愛與和平占領中環」的口號，懷疑可能因此引起當局注意。

據中國官媒央視「焦點訪談」稱，李孟居還拍攝了在粵港邊境集結的武警照片、影片，屬於「秘密級資料」。

但家屬認為，當時媒體已經報導這起事件，網上也搜尋得到相關訊息，不應算是刺探「國家秘密」。他們懷疑李孟居的案件，是中國當局試圖製造台灣和外國勢力介入「反送中」的形象。

家屬也對李孟居的刑期和遭限制出境感到意外。據家屬轉述，李孟居當時在他們聘請的中國律師建議下「認罪」。而陸方檢察院的量刑建議是1年4個月到1年10個月，沒想到李孟居在「認罪」情況下仍被判最重刑度和附加刑。

他們認為這可能和李孟居拍攝「認罪影片」的態度有關。李孟居在「焦點訪談」影片中說自己過去做了錯事，對「祖國」和國家或許有傷害。

據家屬轉述，李孟居被迫錄影時，曾被問到有哪些組織或人士支持「反送中」？李孟居因擔心牽連他人而絕口不提，遭受責罵，最終看到的影片是經多次錄製後剪接而成。

李孟居目前可在中國境內移動，也可和家屬聯繫，但仍無法回到闊別超過2年半的家鄉台灣。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮11日在例行記者會被問到李孟居問題時稱，台人在陸執行剝奪政治權利附加刑的問題，有關部門均嚴格依照法律規定「結合個案情況」作出決定。

李孟居家屬對此感到不解，「為什麼同樣的法律執行狀況還會因人而異？」認為李孟居無法如同其他外籍人士在刑滿後便出境，是中國「政治操作」。

他們說，李孟居目前在中國主要靠存款維生，雖人身自由不受限，但無法返台，也無法過正常人生，「這種處境跟關在一個『大監獄』裡沒有兩樣」。

李孟居家屬希望人權團體和國際社會可以關注他的狀況，也盼中國當局能讓李孟居和李明哲一樣，盡快回台。（編輯：楊昇儒）1110513