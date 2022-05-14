港媒：疫情回穩航空業露曙光 國泰預計聘3千人

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（中央社台北14日電）香港疫情回穩，開始鬆綁防控措施。因應航班需求上升速度快於預期，加上全球航空業可望於明年下半年明顯復甦，國泰航空「超前部署」，預計6月恢復招聘空服和地勤人員，最少3000人。

香港星島日報今天引述消息報導，國泰航空還在統計所需人手，連同工程人員，未來實際招聘人數可能達6000至7000人，其中半數為空服員，包括考慮聘回昔日員工。

據報導，港府自本月初開始放寬入境及航班熔斷機制，隨著下半年的航班數目將顯著增多，國泰意識到人手不足的問題，加上最新評估全球航空業有機會於明年下半年明顯復甦，甚至可恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水平，因此提前作出人力部署。

由於培訓新晉機師最少需時一年以上，國泰去年已重新開始招聘，其中包括前國泰機師或從其他航空公司聘請的機師，並於今年初重新展開見習培訓機師計畫，注入新血。

COVID-19疫情自2020年大規模爆發以來，航空業大受衝擊，國泰航空當年10月公布，削減集團全球8500個就業崗位。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110514