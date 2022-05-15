經濟學家：中國當前疫情衝擊經濟 接近爆發初期

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（中央社台北15日電）野村證券首席經濟學家陸挺14日表示，中國當前疫情對經濟影響已接近2020年疫情爆發初期，病毒高傳播性導致中國防疫成本越來越高甚至恐衝擊出口，使得中國清零難度更大、代價更高。

根據新浪財經網報導，野村證券首席經濟學家陸挺14日在「清華五道口首席經濟學家論壇」上表示，當前對經濟的衝擊很重要的因素是疫情，而當前疫情對經濟影響已經接近2020年春節疫情爆發的初期。

陸挺指出，值得注意的是，上次疫情初次爆發是在2020年1月份，當時是冬季且春節前後，影響占國內生產毛額（GDP）的比例相對比較低。但今年爆發在3月初，而一年之計在於春，經濟也是一樣，每年3月及進入第二季是每年經濟關鍵階段。

他分析，相對2020年初期，目前流行的Omicron病毒有高傳播性和低致死率的特點，導致中國防疫成本越來越高。隨著越來越多的國家大幅調整抗疫策略改不以清零為目標，在這種情況下，中國清零的難度更大、代價更高。

此外，他表示，本次疫情中心位於長三角地區，是中國的經濟、金融、物流航運中心，汽車等產業非常密集，供應鏈很長、分工複雜，一旦某些物流環節出現問題，整個產業鏈會被波及，甚至會衝擊出口，影響全球供應鏈。

尤其本次疫情核心上海是中國第一大港口，占中國出口物流的20%左右，若疫情對出口造成影響，可能導致訂單的流失。

陸挺認為，相較2年前首波疫情，如今大家覺得疫情結束有點遙遙無期，而不確定性加劇將會減少投資和消費，今年中國可能面臨外商直接投資下降。再加上在抗疫方面花費很多的時間和精力，對基礎設施投資也會有 一定影響。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110515