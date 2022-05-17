增厚錢包 中國官媒：可研究向中低收入直接發錢

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（中央社台北17日電）中國官方嚴苛防疫措施下，4月多項經濟數據走低，對此，官媒「證券時報」今天刊發評論文章說，不少經濟學家提出的「向中低收入居民直接發錢」建議，值得認真研究。

中國國家統計局16日的數據顯示，4月社會零售品銷售總額較去年同期萎縮11.1%，反映消費活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊緊縮，這是2020年4月以來最大跌幅。此外，4月全國規模以上工業增加值年減2.9%。

中共人民日報社旗下的證券時報17日在頭版發表評論文章表示，中國經濟短期下行壓力較大，對於這種情況，一方面要採取更加有力的政策，制止經濟短期下滑之勢；另一方面則要創造更良好環境，盡快恢復包括中小微企業在內的各類市場主體信心，讓經濟早日走上自主復甦、持續復甦之路。

文章指出，有效需求不足仍是當前的主要矛盾。4月社會消費品零售總額出現兩位數的負增長，這固然有疫情導致消費未能實現的因素，但也不能忽視居民消費能力受到了現實和預期就業、薪資水平的影響。

這篇評論分析，因此當前促消費除了要針對刺激居民消費意願，「更要考慮從增厚居民錢包入手」。

文章表示，前一段時間，中國一些城市發放消費券對消費市場產生了一定活躍作用，力度仍然可以加大，「不少經濟學家建議給中低收入居民直接發錢，這是值得認真研究的」。

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文章還說，支持中小微企業要捨得花錢，那些受疫情影響大的城市可以考慮借鑒經驗，「直接給中小微企業發錢，讓他們絕大多數都順利度過疫情難關」。

文章並說，防疫不能做過頭事，要堅決落實中共中央的統一部署，堅持科學防疫、常態化防疫。一些地方在防疫中層層加碼，提出一些與中央政策相違背的「土政策」，妨礙了貨物與人員流動，這些過度的防疫措施直接影響消費、投資，導致當地即期經濟活動受到嚴重影響。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110517