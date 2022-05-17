劉鶴：挺平台經濟續發展 支持數位企業海外上市

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（中央社台北17日電）中國國務院副總理劉鶴今天出席全國政協專題會時表示，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，「處理好政府與市場關係」。並支持數位企業在國內外上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

中國全國政協今天在北京舉行「推動數位經濟持續健康發展」專題會，由全國政協主席汪洋主持。路透社稍早報導，劉鶴及中國科技龍頭企業高層都會出席這場專題會，並可能就先前引起爭議的監管措施，作出最新表態，使這場專題會備受各界矚目。

央視新聞報導，劉鶴除作上述表示外，並指全球數位經濟正呈現智慧化、量子化、跨界融合等新特徵，要努力適應數位經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰。

根據報導，汪洋則指出，要科學研判形勢，增強發展信心，辯證看待及統籌把握「發展」和「安全」的關係，不斷做強、做優、做大數位經濟，更好地服務及融入新發展格局，推動高品質發展。

報導指出，近100名全國政協委員參加會議，其中29名委員及受邀專家在會上發言，另有140多名委員透過線上履職平臺發表意見。而中共中央、中國國務院有關部門和單位負責人與會聽取意見建議，並與與會委員協商交流。但報導並未提到與會者的詳細身分。

路透社稍早報導，約有100人會出席這場會議，其中包括身兼全國政協委員的百度創辦人李彥宏及奇虎360創辦人周鴻禕等科技巨頭。

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根據報導，基於上述出席者的身分，使市場高度關注這場會議，並試圖從劉鶴等官員的說法，探究中國當局對監管科技業的最新態度。過去1年多來，阿里巴巴、騰訊、滴滴等中國科技龍頭在一連串監管措施下，對科技業經營模式、獲利及資本市場造成嚴重衝擊。而滴滴赴美上市更被喊停，更令全球資本市場咋舌。

有分析認為，隨著監管風暴對中概股的影響及疫情嚴重衝擊中國經濟，北京當局可能鬆綁對科技業的監管。然而，中國國家主席習近平日前仍強調要防範資本無續擴張，並要加強反壟斷和不正當競爭的監管執法。兩者顯示的政策風向似有矛盾，一度令外界費解。（編輯：邱國強）1110517