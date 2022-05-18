新加坡學者梅彥昌 2023年接任香港城大校長

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（中央社記者張謙香港18日電）香港城市大學校長郭位預定明年5月退休，新加坡國立大學常務副校長梅彥昌將來港接替其空缺，掌管這所大學。

城大方面公布，校董會昨天通過任命梅彥昌為下任校長。

據介紹，梅彥昌祖籍廣東四邑縣，他的父親在四邑出生，當時因家境貧困而移居新加坡謀生。

梅彥昌於1980年畢業於澳洲莫納什大學，獲工程學士（材料工程）學位，1987年獲新加坡國立大學博士學位。

他目前是新加坡國立大學常務副校長（創新與企業），也是亞太區材料學院的院士、新加坡工程師學院創始院士。

據介紹，梅彥昌本身是一位發明家，將高性能生物材料應用到醫學器材上；他創立了多家公司，將心血管、眼睛及外科移植技術商業化。

梅彥昌於2013年榮獲「總統科學與科技獎」，這是新加坡科研界最高榮譽獎項，凸顯其對國家科學與工程領域的貢獻。

城大是香港官方資助的大學之一，因應郭位退休，校內遴選委員會和提名委員會一如其他官方資助大學，去年在全球展開招聘工作，向校董會推薦人選。

郭位於2008年5月擔任城大校長，城大在其領導下，國際學術排名持續上升，他對城大的貢獻獲得各方肯定。

郭位在台灣出生及受教育，1972年獲得國立清華大學核子工程學士學位，1980年取得美國堪薩斯州大學工程學博士學位。

郭位出任城大校長之前，曾經擔任田納西大學榮譽講座教授及工學院院長，並為美國能源部橡樹嶺國家實驗室高級管理團隊成員。

郭位先後獲選為美國國家工程院院士、中央研究院院士、中國工程院外籍院士、俄羅斯工程院外籍院士及加拿大工程院國際院士。

郭位在電子系統與核能可靠度設計研究方面享有盛名，並在奈米可靠度研究領域取得突破性進展。

2019年中香港爆發「反送中」運動，各大學都出現不同程度的示威活動，城大也不例外，當時聲援運動的學生也曾占據校內一些地方及附近馬路。（編輯：周慧盈）1110518