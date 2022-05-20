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上海隔離區外再新增病例 社會面清零又面臨挑戰

2022/5/20 11:01
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）上海社會面清零不到一週再次破功。據通報，上海19日新增本土COVID-19確診病例88例和無症狀感染者770例，其中3例無症狀感染者為隔離區外新增病例。

封城超過1個半月，上海官方17日宣布，全市16個區都已經達到社會面清零。上海市日前也已確認將分三階段逐步解封，並預計將於6月初至中下旬，全面恢復正常生活秩序。

然而隨著封控政策部分放寬，上海的社會面清零再次面對挑戰。

上海衛健委發布，19日新增本土確診病例88例和無症狀感染者770例，其中71例確診病例為過往無症狀感染者轉變，17例確診病例和767例無症狀感染者在隔離管控中發現。另有3例無症狀感染者在隔離區外發現。

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通報指出，3名病例居住於青浦區徐涇鎮，疫情防控應急處置機制已全面展開流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。3名病例均已轉運至定點醫院隔離治療。

據微信公眾號「上海發布」，上海市長龔正19日在青浦區檢查疫情防控工作時強調，堅定不移執行動態清零總方針，振奮攻堅克難的精神，打好清零收尾的主動仗，瞄準恢復正常生產生活秩序的目標。（編輯：陳沛冰）1110520

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