上海地鐵全面停駛逾10天後 4線將恢復營運

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（中央社台北21日電）上海地鐵10日因「接上級通知全面停駛」後，3號、6號、10號與16號共4條線將在明天先恢復營運，不過每班列的間距長達20分鐘，也就是每小時只開3班。

中國媒體「澎湃新聞」今天報導，上海市政府新聞辦公室上午召開疫情防控記者會，與會的申通地鐵集團副總裁邵偉中宣布，停擺10多天的上海地鐵4線率先恢復行駛計畫。

報導引述邵偉中指出，率先復駛的4條線自明天起，行車時間每天上午7時到晚間8時。

報導指出，近期上海地鐵正從系統調試、現場環境消毒、場所碼設置、人員返回工作崗位的培訓和因應方案等5個面向，積極籌備恢復營運。

報導說，首批即將恢復運營的4條線路已完成壓力測試，其他線路將繼續深化系統調試。

報導指出，環境消毒方面，4月底以前，已完成全網路505座車站、30座基地、8個控制中心以及所有列車、車站空調濾網的消毒，並逐一對列車和車站展開日常預防性消毒。

報導說，另按照一站一碼的原則，在全網部署7000多張場所碼，總計將張貼1萬2000多張。

報導指出，每個車站皆設置臨時隔離區，配置被隔離者穿戴的防護服、N95/KN95口罩等用品，若發現乘客染疫，將配合防控部門轉運後送。

報導說，根據當前上海防疫規定，旅客乘坐地鐵應持綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明，體溫也不能超過攝氏37.3℃。

報導指出，基於防疫同步實施站外掃碼、站內核驗、綠碼進站，符合1小時內本站掃碼顯示綠碼才能進站搭車，換乘不需要再掃換乘線路車站的場所碼。

報導說，至於老年人和視障等因特殊情況無法掃描碼，可持保通卡或可證明身分的交通卡，或是48小時內的核酸檢測陰性證明乘車，並且旅客乘車務必全程戴口罩，配合量測體溫。

先前僅剩6號與16號線仍在行駛的上海地鐵，10日午後突然宣布停駛，原因是「接上級通知」，是上海地鐵通車以來首次全面停駛。

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當時的無預警停駛引發通勤族強烈反彈：「為什麼總是突然的？早上坐地鐵出去的人怎麼辦？」、「這篇公告的精髓在前五個字『接……』」、「這樣亂搞到底是攻擊疫情還是攻擊市民啊」。

也有人見證通車後的首次停駛感到無奈：「可能又見證歷史了，估計也是從無古人後無來者了吧，唯一一次上海軌道交通全線停運，要不惜一切代價堅決完成清零目標，否則要粉身碎骨了」。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110521