上海解封中／短暫解封如當兵收放假 疫情下上海人的幸福被放大

短暫解封如當兵收放假 疫情下上海人的幸福被放大

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雖然上海多地陸續祭出短暫解封措施，但是線下商業活動尚未完全恢復，讓不少人外出後卻沒有地方去。圖為上海一處商場，除了商場超市外，其他店面仍未營業。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）經歷1個多月封城，越來越多人收到短暫解封通知。有人說自己像校外教學前一天睡不著的小孩，也有人形容像當兵時期待放假的心情。疫情之下，一點點的喜悅在心裡都被不斷放大。

「雖然只能短暫出去4個小時，但是前一天晚上，我彷彿回到以前當兵的時候，放假的前一天，心情非常雀躍，然後想著要去哪些地方」。一名居住並在上海閔行工作的王姓台灣民眾以「當兵」形容睽違1個多月終於能再次離開社區，到街上走走的心情。

這樣的心情並不是個案，是在長時間的封城與生活模式被改變後，任何得來不易的轉變，都會帶來超乎平常的喜悅。

根據中央社記者觀察，在3月底、4月初剛開始封城之際，大到社會主流輿論，小到社區的群組討論，大多都會認為「忍一下」、「配合一下」，很快就能恢復正常。然而隨著封鎖的時間拉長，生活明顯受到了不小的影響，加上各式期待一點點地落空，對於不斷退守的上海人來說，再微小的好消息都足以被放大。

短暫解封的前一天，在記者居住的社區群組中住戶們熱烈的討論，想去哪裡、能去哪裡，有沒有推薦的景點，甚至連一起去騎共享單車、搭地鐵這類令人摸不著頭緒的提案都引起了熱烈的討論。

這樣的期待，也有人形容像是小時候要出遠門旅行的前一晚，怎麼樣都睡不著。

此外，由於臨時通行證上所附的「購物副券」只能使用1次，因此連要去哪一間超市採購，也在前一天晚上成了群組的重要話題，甚至有些住戶以小隊分工，分別去不同類型的商店替彼此購物。

小小的幸福被放大，使「短暫解封」在一夜之間對於上海人來說有著巨大的吸引力。然而，當真的走出了社區，重新走進了社會卻也發現，這部巨大的機器尚未完全恢復正常運作，購物、交通、生活與社交等各種需求仍在慢慢復甦的路上。

「雖然之前很期待短暫解封，但出去晃了一圈之後發現其實沒有什麼事能做、店都沒開，公車、地鐵雖然復駛但班次很少，大概在外面轉了半小時就覺得無聊了，前一天累積滿滿的喜悅一下子就消耗掉了。還是要完全解封才是真的」。王姓民眾的心聲，應該也反映出許多上海人的真實感受。

品嘗過「短暫解封」後，接著上海人追求的不會再是這樣的小菜，而是名為「解封」與「正常生活」的主餐。（編輯：邱國強）1110524

短暫解封，不少民眾抓緊時間前往大型超市採購，路上行人不多。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日