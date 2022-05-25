警告美台 共軍東部戰區在台灣周邊戰備警巡

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（中央社台北25日電）中共共軍東部戰區新聞發言人施毅今天表示，近日，東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

據中共東部戰區微信公眾號消息，施毅表示，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給「台獨」勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

施毅又說，「台灣是中國的一部分」。

他最後聲稱，「戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

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美國總統拜登（Joe Biden）此次亞洲行曾言，中國若犯台，美國將軍事防衛台灣。不過，他之後又說，華府對台灣採取「戰略模糊」的政策沒有改變。

拜登的說法引發北京不滿，中國外交部發言人汪文斌23日曾回應，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，以免對台海和平和中美關係造成嚴重損害。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110525