樂玉成調廣電總局 與中國外長寶座無緣

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（中央社台北28日電）中國外交部副部長樂玉成的名字，今天出現在國家廣播電視總局官網的領導名單，排名在局長之下，3名副局長之上。這顯示樂玉成已被調離外交系統，與下任外長寶座無緣。

搜尋中國國家廣電總局官網「總局領導」一欄顯示，樂玉成排名次於廣電總局局長聶辰席，在其他3名副局長之上。這幾已確定他平調廣電總局第一副局長。

至截稿，國家廣電總局官網還沒放上樂玉成的個人簡介；中國外交部官網也還沒撤下他的資料。

星島日報報導，59歲的樂玉成，原本是中國外交部排名第一的副部長，分管日常外交業務工作，也是副外長之中唯一的中共中央候補委員，本被視為下任外長熱門人選。現任外長王毅已超過68歲，而且已當了將近10年。

樂玉成為何被調離外交系統，轉任宣傳系統，北京政壇尚無訊息傳出。他調任廣電總局後能否扶正，也在未定之天。

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星島日報26日獨家報導樂玉成將出任廣電總局副局長，仍為副部級，並指現任局長聶辰席7月將滿65歲的退休年齡，而樂玉成未必是接替人選。

星島日報今天報導稱，現任國務院新聞辦公室主任徐麟，將接替聶辰席出任廣電總局局長。但明報則引述消息稱，徐麟將出任中央黨校常務副校長，廣電總局局長將由被視為習近平「文膽」的中共中央黨校常務副校長李書磊擔任。（編輯：楊昇儒）1110528