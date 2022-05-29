香港第5波疫情 單日增237例病例

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（中央社台北29日電）香港官方今天通報，單日新增237例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中37例為境外移入。過去24小時沒有死亡案例，第5波疫情累計死亡個案維持9163例。

香港衛生署衛生防護中心今天下午舉行疫情記者會，官方作出上述表示。

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綜合星島日報、香港電台等港媒報導，香港28日單日新增237例確診個案，其中37例為境外移入，分別來自美國、新加坡、澳洲、英國、荷蘭等。目前有427名確診病人留醫治療中，有13人危殆、8人嚴重，4人於深切治療病房，另外有45人康復出院。

香港第5波疫情趨緩，連續11天單日確診病例數少於300例，但近來再有酒吧爆發群聚感染。中環The Iron Fairies & Co酒吧已有11例個案，在21至22日光顧，1男10女；位於中環德己立街加州大廈酒吧Zentral再有4例確診個案，兩間酒吧累計15例個案。（編輯：李雅雯/邱國強）1110529