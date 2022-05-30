更多編輯台推薦新聞：
朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股早盤漲逾190點 突破16400關卡
首頁 / 兩岸

上海新增染疫低於百例 官方力推振興措施

2022/5/30 09:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）上海29日新增本土COVID-19確診病例6例和無症狀感染者61例，新增染疫共67例。上海新增染疫降至百例以下，官方於昨天公布50條振興措施，力拚6月1日全面復工。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，29日零時至24時，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例6例和無症狀感染者61例。

其中2例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，3例確診病例和61例無症狀感染者在隔離管控中發現。社會面新增1例確診病例，居住於閔行區，在風險人群篩查中發現核酸檢測結果異常，覆核結果為陽性，經判斷為確診病例。

當日無本土新增死亡。上海本輪疫情合計死亡為588例，病死率為0.0938%。

截至29日24時，尚在院治療的本土確診病例1489例，較前一日減少113例，在院治療病例中重症、危重118例，其中重症90例，危重28例。

上海市長龔正昨天表示，過去3個月是上海極不容易的日子，要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

上海昨天下午公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，提出8方面、50條振興措施。內容大致可分為「四大板塊」，包含全力助企紓困；復工復產復市；穩外資外貿，促消費投資；強化支撐保障。

同時，6月1日起，上海取消企業復工復產審批制度（白名單制度），全面推進企業復工，提振疫後經濟的力度加大。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110530

延伸閱讀
上海染疫再降 官方強調經濟社會發展上海一工地多名工人染疫 總經理未上報被查上海新增病例續降 6/1商場全面恢復線下營業
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族