上海新增染疫低於百例 官方力推振興措施

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（中央社台北30日電）上海29日新增本土COVID-19確診病例6例和無症狀感染者61例，新增染疫共67例。上海新增染疫降至百例以下，官方於昨天公布50條振興措施，力拚6月1日全面復工。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，29日零時至24時，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例6例和無症狀感染者61例。

其中2例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，3例確診病例和61例無症狀感染者在隔離管控中發現。社會面新增1例確診病例，居住於閔行區，在風險人群篩查中發現核酸檢測結果異常，覆核結果為陽性，經判斷為確診病例。

當日無本土新增死亡。上海本輪疫情合計死亡為588例，病死率為0.0938%。

截至29日24時，尚在院治療的本土確診病例1489例，較前一日減少113例，在院治療病例中重症、危重118例，其中重症90例，危重28例。

上海市長龔正昨天表示，過去3個月是上海極不容易的日子，要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

上海昨天下午公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，提出8方面、50條振興措施。內容大致可分為「四大板塊」，包含全力助企紓困；復工復產復市；穩外資外貿，促消費投資；強化支撐保障。

同時，6月1日起，上海取消企業復工復產審批制度（白名單制度），全面推進企業復工，提振疫後經濟的力度加大。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110530