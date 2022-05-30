上海6/1全面復工 員工如何進出小區仍未明朗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）上海官方昨天表示，將從6月1日起全面復工復產復市，恢復正常生活秩序，取消「白名單」，並祭出50條振興方案。不過，陸媒報導指出，企業員工如何從小區走出去尚未明朗。

上海因應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），展開了為期2個多月的嚴厲封控。雖然疫情趨緩，但作為長三角的龍頭城市，上海的封控措施為今年中國經濟發展投下變數。

澎湃新聞報導，上海市常務副市長吳清昨天在記者會上說，這次疫情對上海經濟社會發展產生了巨大的衝擊，市場主體遭遇的困境前所未遇。他並介紹了「加快經濟恢復和重振行動方案」，這項方案有8方面、50條振興措施，大致可分為「四大板塊」。

「四大板塊」主要包括助企紓困；復工復產復市；穩外資外貿、促消費投資；強化支撐保障。

吳清表示，上海將取消對企業復工復產復市不合理的限制，取消「白名單」制，擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等政策措施，支持各行業領域復工復產復市，穩步提高企業達產率。

此外，上海市經信委主任吳金城說，6月1日起，上海進入全面有序復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段，將取消對企業復工復產審批審核，保證企業員工能夠正常上下班通勤。

不過，陸媒財新網報導指出，昨天的記者會並未針對6月1日上海全面復工復產復市之後，人員如何進出小區進行細則規定。

報導提及，一名上海浦東新區的小區工作人員表示，目前防範區的小區進出政策仍是憑「出入證」一週進出2次，每次3小時。而針對復工企業則是需要區防控辦蓋章和「復工證（輪換）」才能進出。

這位小區工作人員說，「目前出入證仍在使用，全面復工後的進出政策，我們也在等通知。」

此外，上海市內的交通仍未完全恢復。現今，上海僅恢復3條地鐵和連接火車站、醫院等地的公交線路，跨區、跨江通勤仍不方便。浦東新區通報將於30日全部恢復區內公交，但跨區線路仍不在恢復之列。

一名上海地鐵9號線員工表示，目前尚未接到6月1日復工上班的通知，線路恢復時間仍未定。

上海將於6月1日進入防控的第三階段，實施疫情防控常態化管理，官方近日馬不停蹄地規畫重振經濟方案。上海市長龔正昨天並喊話，要以超常規力度拚經濟。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110530