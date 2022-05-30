李強：上海防疫重大階段性成果 要全面恢復正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中共上海市委書記李強今天針對疫情說，「大上海保衛戰」取得「重大階段性成果」。要堅持動態清零，全力抓好常態化防疫，全面恢復正常生產生活秩序，奮力奪取防疫和經濟社會發展雙勝利。

李強還說，要在毫不放鬆抓好常態化防控的同時，加快推進復工、復產、復商、復市，做到「應復盡復」、「應放盡放」，不能層層加碼。

上海市政府稍早宣布6月1日全市解封。上觀新聞報導，中共上海市委、上海市政府今天召開統籌疫情防控和經濟社會發展工作會議，並以視訊方式連線到全市各行政區乃至於各街道、鎮。李強在會中作上述宣示。

李強針對上海疫情說，在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導」下，在兄弟省區市和解放軍的大力支援下，全市上下經過連續奮戰，取得了「大上海保衛戰的重大階段性成果」。

他強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，全力抓好常態化疫情防控，全面恢復正常生產生活秩序。團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，奮力奪取「疫情防控」和「經濟社會發展」的「雙勝利」。

李強說，當前上海防疫正向「常態化防控階段」轉換。必須「牢牢守住已經清零的陣地」，毫不放鬆抓好降新增和防反彈。並須全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，積極探索「超大城市常態化防控新機制」，加快推動經濟社會發展回歸正常軌道。

李強指出，要保持戰略定力、堅定發展信心，全面落實中國國家和上海市推出的一攬子政策，「全力跑出經濟恢復和振興的加速度」，更好地「穩主體、強動力、惠民生」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他強調，要完善各級領導幹部走訪企業制度，「送服務上門，送政策上門」，給市場主體以明確預期，「堅決穩住經濟基本盤」。加大助企紓困力度，千方百計幫助受到疫情衝擊的企業、特別是中小微企業渡過難關。

同時要聚焦重點領域，更大力度擴投資、促消費，「抓重大項目建設，抓重大消費活動」，積極做好「穩外貿、穩外資」工作。想方設法穩定和擴大就業，走訪慰問特殊困難群體，加快推進城中村和老舊小區改造，實實在在解難題、暖民心。（編輯：邱國強）1110530