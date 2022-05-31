上海6/1將解封 快速採樣點現排隊做核酸人潮

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上海將於6月1日解封，根據規定出入公共場所、搭乘大眾交通工具與復工須持核酸陰性證明，因此，近兩日上海街頭的快速採樣點出現排隊做核酸的人潮。圖為上海一處賣場外排隊做核酸檢測的人龍。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月31日

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（中央社記者吳柏緯上海31日電）上海將於6月1日解封，根據規定出入公共場所、搭乘大眾交通工具與復工，視情形須憑48或72小時內核酸陰性證明，因此，最近兩天上海街頭的快速採樣點出現排隊做核酸的人潮。

封城2個月後，上海將於6月1日起進入解封第3階段，即「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」，包含大眾交通工具、超市賣場等公共場所都會基本恢復運行，非中高風險地區的民眾可以自由出門，並返回工作崗位。

根據上海市的常態防控規定，6月1日起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。若要搭乘鐵路等交通工具離開上海則要48小時內的陰性證明。此外，部分企業復工也要求員工須有48小時內的核酸陰性證明。

為了確保解封後能夠維持正常生活，順利移動與工作，近兩日在上海街頭設置快速核酸採樣點均出現大批排隊人潮，趕做核酸檢測。

根據中央社記者近日實地在幾處快速核酸採樣點觀察，大多都是由企業、商場安排員工就近檢測。不少商場內的餐飲業從業人員都穿著制服排隊做核酸，做完後再返回店內繼續準備外送訂單與復工準備。

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許多大型賣場內的餐飲店雖然仍在門口掛上暫停營業的告示牌，不過已經有員工忙進忙出，也有外送員進出取餐。各種跡象表明，在封城2個月後，上海市的商家已經迫不及待恢復正常營運。

為了方便市民未來解封後常態化核酸篩檢，上海市大量建設快速採樣點。根據上海市新聞資訊平台東方網彙整，截至目前為止，全上海已設置約1.5萬個採樣點，其中向社會大眾和社區居民開放的站點近萬個，設置在企業、學校、工廠內部的專門站點約6000個。目前開放比例超過63%，隨著第3階段解封，數字會持續上升。（編輯：曹宇帆）1110531